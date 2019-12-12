رياضة | بينهم ثلاثة أبطال سابقين .. تعرف على الأندية المتأهلة للدوري الأوروبي من دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم ثلاثة أبطال سابقين .. تعرف على الأندية المتأهلة للدوري الأوروبي من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نسخة 2019 – 2020 بتأهل 16 فريق عن المجموعات الثمانية للبطولة.

وشهد دور المجموعات خروج بعد الأندية العريقة والقوية، لعل أبرزها نادي أياكس الهولندي صاحب الألقاب الأربع في البطولة، والذي بلغ نصف نهائي البطولة الماضي، وكان قاب قوسين أو أدنى من الوصول للنهائي.

كما ودع متصدر الدوري الإيطالي وصاحب اللقبين في البطولة، نادي إنتر ميلان الإيطالي من البطولة، وتحول لبطولة الدوري الأوروبي، عقب الهزيمة من نادي برشلونة الإسباني.

وتأهلت 8 فرق لبطولة الدوري الأوروبي، بعد أن احتلت المركز الثالث في المجموعات الثمانية، نبرزها لكم في التقرير التالي.

المجموعة الأولى – كلوب بروج البلجيكي

أقل الفرق المتأهلة جمعاً للنقاط، فقط 3 نقاط من ثلاث تعادلات، إحتل بها المركز الثالث خلف ريال مدريد وباريس سان جيرمان، سجل 4 أهداف ودخل مرماه 12 هدفاً.

المجموعة الثانية – أوليمبياكوس اليوناني

صاحب أضعف حصيلة بعد كلوب بروج، جمع 4 نقاط من فوز وتعادل واحد، سجل 8 أهداف ومني مرماه بـ 12 هدفاً، حل ثالثاً خلف بايرن ميونخ وتوتنهام.

المجموعة الثالثة – شاختار دونيستيك الأوكراني

دخل المرحلة الأخيرة في المركز الثاني للمجموعة، لكن هزيمته أمام أتالانتا أودت به للمركز الثالث خلف مانشستر سيتي وأتالانتا برصيد 6 نقاط من فوز و3 تعادلات، وسجل 8 هدفاً ودخل مرماه 13.

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المجموعة الرابعة – باير ليفركوزن الألماني

جاء خلف يوفنتوس وأتليتيكو مدريد بستة نقاط من فوزين فقط، سجل 5 أهداف وإستقبل 9 في مرماه، خسر الفريقفي 4 مباريات كاملة.

المجموعة الخامسة – ريد بول سالزبورج النمساوي

إحتل الفريق الصاعد المركز الثالث، خلف نابولي الإيطالي وليفربول حامل اللقب، جمع 7 نقاط من فوزين وتعادل، سجل 16 هدفاً ودخل مرماه 13.

المجموعة السادسة – إنتر ميلان الإيطالي

كان يحتاج الإنتر للفوز على بدلاء برشلونة بملعب سان سيرو، لكنه خسر المباراة وجمع 7 نقاط من فوزين وتعادل، سجل 10 أهداف ودخل مرماه 9.

المجموعة السابعة – بنفيكا البرتغالي

جاء الفريق العريق صاحب اللقبين ثالثاً خلف لايبزج وليون برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، سجل 10 أهداف ودخل مرماه 11 هدفاً.

المجموعة الثامنة – أياكس الهولندي

صاحب أفضل سجل بين المتأهلين، جمع 10 نقاط من ثلاثة إنتصارات وتعادل، سجل 12 هدفاً ودخل مرماه 6 أهداف، كان متصدراً قبل بداية الجولة، ولكن خسارته على أرضه أمام فالنسيا ذهبت به لليوروبا ليج.