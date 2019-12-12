رياضة | بالأرقام.. عقب الفوز على دجلة.. هدوء فايلر يهدد الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. عقب الفوز على دجلة.. هدوء فايلر يهدد الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب الفوز على وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستطاع الأهلي أن يحقق فوزًا على وادي دجلة، بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأهلي بالسلام، وسجل رمضان صبحي لاعب الأهلي، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 53 من عمر المباراة، قبل أن يضيف وليد أزارو مهاجم الفريق، الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، ثم اختتم أحمد الشيخ أهداف الأهلي بإحرازه الثالث في الدقيقة 92 من المباراة.

ورفع الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني رصيده إلى 15 نقطة محتلًا صدارة الترتيب، من 5 مباريات، فيما فضل وادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني، الخروج من كبوته وظل في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

ونجح فايلر، في قيادة الأهلي لتحقيق فوزه الخامس على التوالي بالدوري العام، ومواصلة نتائجه المميزة تحت القيادة السويسرية هذا الموسم.

وكان الأهلي، عاد من جديد للمسابقة المحلية، عقب تحقيق الفوز على الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" كشف حساب للسويسري رينيه فايلر مع الأهلي منذ توليه المسئولية الفنية من خلال التقرير الآتي:-

تولى فايلر، القيادة الفنية للنادي الأهلي، في أغسطس الماضي عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق والذي أُقيل من منصبه بسبب الخروج من دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

وقاد فايلر، الأهلي منذ توليه المسئولية الفنية في 11 مباراة سواء محليًا أو إفريقيًا، حقق الفوز في 10 مباريات، والهزيمة في مباراة وحيدة.

كما حقق فايلر، بطولة السوبر المصري على حساب الزمالك، والتي فاز فيها بثلاثية مقابل هدفين، ليتوج بأول ألقابه مع الأحمر بالرغم من إكماله شهرًا في قيادة الفريق.

ويستضيف النادي الأهلي، نظيره حرس الحدود، مساء الأحد 15 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي وحرس الحدود، على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.