رياضة | ريال مدريد يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمه في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمه في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ريال مدريد أعطى الضوء الأخضر لنجمه الإنجليزي الشاب براهيم دياز، لرحيله خلال فترة الإنتقالات الشتوية التي تفتح أبوابها بعد أقل من شهر من الآن.

ووفقاً لشبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن المدير الفني للنادي الملكي زين الدين زيدان قرر السماح بمغادرة صاحب الـ 20 عام في يناير المقبل، على أن ينتقل على سبيل الإعارة.

وكانت صحيفتي آس وماركا الإسبانيتان قد أفادتا أن زيدان قرر منح دياز الفرصة لمغادرة ملعب سانتياجو بيرنابيو سبيل الإعارة، أملاً في تألقه مرة أخرى والحصول على دقائق أكثر.

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ويعد نادي ميلان الإيطالي أبرز المهتمين بضم دياز في الوقت الحالي، حيث تضعه إدارة النادي الرياضية متمثلة في الأسطورة باولو مالديني ضمن المرشحين للانضمام للروسونيري في يناير القادم.

وإنضم دياز للريال قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي في يناير الماضي، لكنه عانى من قلة مشاركاته، حيث ظهر بقميص الريال في 12 مباراة فقط في جميع البطولات، منها 3 مباريات هذا الموسم، وكان أغلبها كبديل.

ويستعد ريال مدريد لزيارة ملعب يان بريدل في مدينة بروج في بلجيكا، لمواجهة نادي كلوب بروج في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد المباراة تحصيل حاصل بالنسبة لريال مدريد، كون الفريق قد حسم المركز الثاني في المجموعة وضمن بطاقى دور الـ 16، بعد تعادله في الجولة الماضية مع باريس سان جيرمان بنتيجة هدفين في كل شبكة.