رياضة | عقب تأهله.. مدرب ريال مدريد: إن واجهنا ليفربول سنقصيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب تأهله.. مدرب ريال مدريد: إن واجهنا ليفربول سنقصيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دروي أبطال أوروبا انه اذا واجه نادي ليفربول الإنجليزي في الدور المقبل سيقصيه من البطولة.

تعرف علي تصريحات مدرب ريال مدريد بعد المباراة:

قال زيدان:" ‏أنا سعيد من أجل الفوز ومن أجل المباراة الجدية التي قمنا بها أمام كلوب بروج البلجيكي، لم ادفع بجاريث بيل في المباراة يجب أن تقوم بثلاث تغييرات فقط وقد اخترت غيره، ‏في أول 10-15 دقيقة واجهنا صعوبات حتى اعتدل الفريق ، الشوط الثاني كان أفضل في كل شيء".

وأضاف مدرب ريال مدريد:" قررت اراحة كاسيميرو واخراجه المباراة انتهت لقد لعب بالفعل وسنرى ما سيحدث في الأيام القادمة، نحن سعداء من أجل فينيسيوس ومن أجل لوكا مودريتش نحن في مستوى جيد ونعيش فترة جيدة ‏أنا سعيد للغاية لقد كنا نبحث عن تقديم مباراة جيدة وفعلنا ذلك المنافس القادم في دوري الابطال لا نستطيع أن نفعل شيء، سنشاهد القرعة يوم الاثنين المقبل لكي نعرف خصمنا".

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وأردف زين الدين زيدان:" لستُ قلقًا بمواجهة برشلونة و فالنسيا نحن نمر بفترة جيدة قبل المباريات الثلاثة القادمة، إنها ثلاث مباريات جميلة وصعبة للغاية الآن علينا أن نستريح ونستمتع بهذا الانتصار ‏لا أعتقد بأن يوفيتش يشعر بأنه تائه، لقد لعب مباراة جيدة وعليه أن يواصل العمل كما يعمل أعتقد أنه انتصارٌ مستحق. لم تسنح لنا الكثير من الفرص لكننا اتسمنا بفعاليةٍ كبيرة.

وتابع زيزو : لقد أظهر الخصم مميزاته مع بداية المباراة لكننا كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني ما يحدث مع يوفيتش هو أنه لم يلعب كثيرًا وكل لاعب يحتاج للعب دقائق كثيرة، إنها مشكلتي أنا وليست مشكلته. ليس عليه سوى أن يعمل ويظهر ردة فعلٍ عندما يلعب رغم أنه لا يلعب كثيرًا. إنه بحاجة للعب أكثر، هذه هي الحقيقة".

تعرف علي نتيجة مباراة ريال مدريد و كلوب بروج :

حقق نادي ريال مدريد الإسباني فوزا كبيرا خارج ارضه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره فريق كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء علي ملعب نادي كلوب بروج الدولي ببلجيكا.