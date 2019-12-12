رياضة | موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 12-12-2019 zamalek live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 12-12-2019 zamalek live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدام ناري يجمع بين فريق الزمالك ونظيره فريق بيراميدز اليوم الخميس، في قمة مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 -2020، وستقام المباراة على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

يدخل الزمالك مباراة اليوم وفي جعبته 10 نقاط جمعها من (3 انتصارات – تعادل - هزيمة)، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة (3 انتصارات – 3 تعادلات)، ويسعي كلا الفريقين لحصد نقاط مواجهة الليلة من أجل مزاحمة الأهلي على صدارة الترتيب.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم الخميس:

تقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم الخميس 12 ديسمبر لعام 2019 في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويدير المباراة تحكيميًا الدولي المصري (محمود عاشور).

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز بالدوري:

وتذاع مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم الخميس بالجولة السابعة للدوري الممتاز عبر شاشة قناة تايم سبورت TIME SPORT المصرية على البث الفضائي على القمر الصناعي "نايل سات" على تردد (11449)، معدل الترميز (27500)، معامل تصحيح الخطأ (5/6)، كما تنقل القناة المباراة عبر البث الأرضي علي التليفزيون المصري.

وستذاع مباراة الزمالك ضد بيراميدز ايضًاعلى قناة أون سبورت ON SPORT عبر البث الفضائي على القمر الصناعي "نايل سات" على تردد (10853)، معدل الترميز (27500)، معامل تصحيح الخطأ (5 / 6).

بث مباشر لمباراة الزمالك ضد بيراميدز KORA ONLINE:

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