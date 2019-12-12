شكرا لقرائتكم خبر عن بخيت: الاتحاد سيعزز حضوره «اجتماعيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أكد عضو مجلس الإدارة المشرف العام على إدارة المسؤولية الاجتماعية إبراهيم بخيت، أن نادي الاتحاد سيعزز في المرحلة القادمة حضوره في الفعاليات الاجتماعية بعد نجاح فعالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة التي أقيمت أمس الأول بمقر النادي، مقدما شكره لإدارة التربية الخاصة بإدارة تعليم محافظة جدة على إتاحة الفرصة لنادي الاتحاد للمساهمة في خدمة هذه الفئة الغالية، مثمنا في الوقت نفسه دور شركة STADA لرعاية الفعاليات التي أقيمت بالنادي، مشيدا بجهود مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بالنادي بندر يغمور، وزملائه.

أكد عضو مجلس الإدارة المشرف العام على إدارة المسؤولية الاجتماعية إبراهيم بخيت، أن نادي الاتحاد سيعزز في المرحلة القادمة حضوره في الفعاليات الاجتماعية بعد نجاح فعالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة التي أقيمت أمس الأول بمقر النادي، مقدما شكره لإدارة التربية الخاصة بإدارة تعليم محافظة جدة على إتاحة الفرصة لنادي الاتحاد للمساهمة في خدمة هذه الفئة الغالية، مثمنا في الوقت نفسه دور شركة STADA لرعاية الفعاليات التي أقيمت بالنادي، مشيدا بجهود مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بالنادي بندر يغمور، وزملائه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بخيت: الاتحاد سيعزز حضوره «اجتماعيا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.