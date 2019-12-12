شكرا لقرائتكم خبر عن «الثلوج» تمنح باجندوح فرصة لـ«التأهيل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) استغل النجم السعودي جمال باجندوح، المحترف في نادي فارازدين الكرواتي، توقف المباريات على مستوى الدوري والكأس، بسبب الثلوج في كرواتيا لمدة شهر، إذ يواصل برنامجه التأهيلي من أجل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية في فريق فارازدين. وكان باجندوح انخرط في برنامج تأهيلي بعد إجرائه عملية جراحية في مفصل القدم اليمنى مطلع شهر أكتوبر الماضي، وحاليا بعد التشخيص الطبي الأخير، سيضطر لمواصلة برنامجه التأهيلي حتى نهاية شهر يناير القادم، ومن ثم المشاركة مع فريقه في المباريات بدءا من شهر فبراير القادم.

استغل النجم السعودي جمال باجندوح، المحترف في نادي فارازدين الكرواتي، توقف المباريات على مستوى الدوري والكأس، بسبب الثلوج في كرواتيا لمدة شهر، إذ يواصل برنامجه التأهيلي من أجل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية في فريق فارازدين. وكان باجندوح انخرط في برنامج تأهيلي بعد إجرائه عملية جراحية في مفصل القدم اليمنى مطلع شهر أكتوبر الماضي، وحاليا بعد التشخيص الطبي الأخير، سيضطر لمواصلة برنامجه التأهيلي حتى نهاية شهر يناير القادم، ومن ثم المشاركة مع فريقه في المباريات بدءا من شهر فبراير القادم.

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