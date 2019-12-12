«الشتوية» تحسم مصير «إسماعيل»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اقترب نجم فريق جدة إسماعيل عمر (26 عاما) من دخول الفترة الحرة التي يحق له من خلالها الانتقال لأي ناد، إذ تبقى له شهر واحد ويدخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده الاحترافي مع نادي جدة. وكشفت المصادر المقربة من اللاعب إسماعيل عمر أن هناك بعض الأندية في دوري كأس الأمير

اقترب نجم فريق جدة إسماعيل عمر (26 عاما) من دخول الفترة الحرة التي يحق له من خلالها الانتقال لأي ناد، إذ تبقى له شهر واحد ويدخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده الاحترافي مع نادي جدة. وكشفت المصادر المقربة من اللاعب إسماعيل عمر أن هناك بعض الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تسعى لكسب خدمات اللاعب، الذي يملك إمكانات فنية ومهارية جيدة في خانة الجناح. هذا وأوكل النجم إسماعيل عمر مهمات إدارة أعماله للوكيل أحمد المزيني لمتابعة كافة أموره المتعلقة بالعروض الاحترافية خلال الفترة الحالية، ومن ثم سيحسم مستقبله الاحترافي مع بدء فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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