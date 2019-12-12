شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل :كأس التنس في«الدرعية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) أمل السعيد (الرياض)

بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أقيمت أمس (الأربعاء) قرعة منافسات بطولة (كأس الدرعية للتنس)، التي تأتي ضمن الفعاليات الرياضية لموسم الدرعية، وتنطلق اليوم (الخميس) وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة 8 لاعبين عالميين.

وأسفرت القرعة عن 4 مباريات مثيرة في اليوم الأول (الخميس) تجمع بين المصنّف الخامس على العالم الروسي دانييل ميدفيديف ونظيره المصنف 35 على العالم الألماني يان لينارد شتروف، ويواجه الفائز من هذا اللقاء الفائز من مواجهة المصنّف 22 على العالم الفرنسي لوكاس بويل ونظيره البلجيكي المصنّف 11 على العالم ديفيد جوفان، وعلى الطرف الآخر يلتقي المصنّف 12 على العالم الإيطالي فابيو فونيني بالمصنّف 19 على العالم الأمريكي جون إيسنر ليلاقي الفائز منهما، والفائز بين المصنف السادس عشر على العالم السويسري ستان فافرينكا بنظيره المصنّف عاشراً الفرنسي غاييل مونفيس، وغد (الجمعة) ثاني أيام البطولة، ستقام مباريات دور نصف النهائي ومباريات تحديد المراكز الأخرى، على أن يشهد يوم بعد غد (السبت) مباراتين؛ الأولى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، إضافة إلى المباراة النهائية التي سيحصل البطل المتوج فيها على جائزة قدرها مليون دولار، إضافة إلى كأس الدرعية للتنس.

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بعد نهاية مراسم القرعة: «يسرني أن أرحب بنخبة من محترفي التنس على مستوى العالم في أرض المملكة العربية السعودية، اليوم ينضم كأس الدرعية للتنس إلى مجموعة رائعة من الأحداث العالمية التي يستضيفها موسم الدرعية، فقبل عدة أيام استضاف ميدان الدرعية أحد أعظم الأحداث الرياضية لعام 2019، بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل في نزال الدرعية التاريخي، برعاية صندوق الاستثمارات العامة، وغدًا سنصنع التاريخ مجددا باستضافة هذه البطولة المميزة في المملكة لأول مرة».

وأضاف: «هدفنا من خلال هذه البطولة توعية المجتمع في المملكة بثقافة التنس بمختلف الفئات، فمسيرتنا الرياضية لا تزال في بدايتها، ولله الحمد لقد أنجزنا الكثير في الفترة القصيرة الماضية، في ظل دعم قيادتنا الرشيدة التي تولي القطاع الرياضي اهتماماً كبيراً لا حدود له، وسننجز المزيد في مشوارنا القادم نحو تحقيق رؤية 2030 بإذن الله».

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وستقام أحداث هذه البطولة التي ترعاها شركة (أرامكو السعودية) على ميدان الدرعية، الذي يتسع لـ15 ألف متفرج بعد أن تم تهيئته في ظرف أيام معدودة، بعد أن احتضن أخيرا نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، حيث دشن سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قبل مراسم قرعة كأس الدرعية للتنس ملعب الحدث المرتقب، بحضور اللاعبين الثمانية المشاركين في البطولة برمي الكرة الأولى على أرض الملعب.

من جانبه، أكد لـ«الخليج 365» لاعب التنس السعودي عمار الحقباني المشارك في بطولة كأس الدرعية للتنسأن رئيس الهيئة العامة للرياضة لاعب ممتاز وسبق له أن لعب تنس وكنت في الملعب اشرح له كيف يرسل الكرة.

والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل متواضع وقريب من الجميع ودائما يدعم اللاعبين ويشجعهم وساهم بصناعة جيل رياضي شاب وجديد وبارع.

وأضاف الحقباني: «هذه أول مشاركة لي في البطولة الدولية وإن شاء الله أحقق نتائج ممتازة واصل إلى العالمية وأشرف وطني المملكة العربية السعودية».

وأضاف قائلا: «وجود ٨ من أفضل اللاعبين الـ20 المصنفين في العالم بأنهم أفضل اللاعبين في هذه البطولة بالدرعية فهده إضافة لي ويساهم في اكتسابي المزيد من الخبرة، والحمدلله البطولات والفعاليات الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة مشرفة وساهمت في تطوير الكثير في الألعاب الرياضية المختلفة».