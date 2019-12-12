شكرا لقرائتكم خبر عن الحزم يستضيف أبها.. والوحدة يواجه العدالة.. والشباب يصطدم بالرائد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

بعد توقف دام أكثر من أسبوعين تعود الندية والإثارة مجدداً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 3 لقاءات ضمن الجولة 11، وذلك مساء اليوم (الخميس). ففي الرس يلتقي فريق الحزم صاحب المركز الثامن بملاحقه فريق أبها صاحب المركز التاسع عند الساعة 3:20، فيما يستضيف الشباب صاحب المركز السابع نظيره فريق الرائد الذي يحتل عاشر الترتيب وذلك عند الساعة 5:45، وفي آخر لقاءات هذا اليوم يواجه الوحدة صاحب المركز الخامس فريق العدالة الذي يحتل المركز 11 عند الساعة 7:45.

فعلى ملعبه وبين جماهيره يخوض فريق الحزم لقاءه أمام نظيره أبها محتلاً المركز الثامن برصيد 14 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، وله 15 هدفاً وعليه 17 هدفاً، متفوقاً على ضيفه فريق أبها بفارق الأهداف، ويبحث فريق الحزم عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الثلاث نقاط وتوسيع الفارق بينهما.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يدخل فريق الشباب لقاءه أمام الرائد وهو في المركز السابع برصيد 15 نقطة من 4 انتصارات و3 تعادلات ومثلها هزائم، وله 10 أهداف وعليه 9 أهداف، فيما يدخل الرائد هذا اللقاء محتلاً المركز العاشر برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، وله 13 هدفاً وعليه 20 هدفاً، ويسعى فريق الشباب تحت مدربه الوطني المؤقت سلطان القنوي لتجاوز الأزمة الفنية التي تمر بالفريق، إذ غادر كأس الملك وخسر آخر لقاءين في دوري المحترفين.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يخوض فريق الوحدة لقاءه أمام ضيفه العدالة، وهو في المركز الخامس برصيد 18 نقطة جمعها 6 انتصارات و4 هزائم، وله من الأهداف 11 وعليه 10، ويسعى لمواصلة انتفاضته وانطلاقته نحو صدارة الدوري، لا سيما أن الفارق بينه وبين المتصدر الهلال نقطتان فقط، بعد أن تمكن الوحدة من هزيمة الوصيف فريق النصر في المواجهة الأخيرة، فيما يدخل فريق العدالة هذا اللقاء وهو يحتل المركز 14 برصيد 8 نقاط جمعها من فوزين وتعادلين و5 هزائم، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية أملاً في الهروب من مراكز المؤخرة.