شكرا لقرائتكم خبر عن البياوي: لا مجال في التفريط بالنقاط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

أوضح مدرب فريق العدالة ناصيف البياوي بأنه سيواجه خصماً عنيداً ولديه مدرب ذكي، ولكن لدينا الثقة والحلول للوصول إلى نتيجة إيجابية.

وقال: «إن الروح القتالية التي يملكها لاعبونا باستطاعتها التفوق في أي مباراة». وعن النقص الذي يعانيه بإصابة عبدالله اليوسف وإيقاف راضي الراضي بالبطاقات الملونة قبل الدخول للمباراة قال «إن اللاعبين الموجودين مميزون، ولا نعتمد على اسم معين في العدالة إنما نلعب فريقاً جماعياً».

وأضاف قائلا: «التفريط في النقاط ممنوع أمام الوحدة عطفاً على المباريات القادمة، التي سنواجهها في الدوري ومع فرق كبيرة». وعن الاستعدادات للمواجهة أكد أنها كانت جيدة «استفدنا من مواجهة الروضة الماضية في كأس الملك التي انتصرنا فيها، وستعطينا دافعاً معنوياً من أجل تقديم مستوى أفضل، والحصول على نقاط إيجابية».