شكرا لقرائتكم خبر عن قشي: «الجماعية» سلاحنا للفوز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) أكد مدافع فريق العدالة عبدالعزيز قشي أن مواجهة الوحدة ستكون صعبة وقوية لما يملكه الخصم من عناصر مميزة. أكد مدافع فريق العدالة عبدالعزيز قشي أن مواجهة الوحدة ستكون صعبة وقوية لما يملكه الخصم من عناصر مميزة. وقال: «استعداداتنا قوية للمواجهة ولدينا الرغبة والثقة للحصول على نتيجة إيجابية». واختتم تصريحه بقوله: «المباريات الودية التي خضناها أثناء التوقف صححنا فيها جميع أخطائنا، وجاهزون لخوض غمار الدوري، وتعتبر الروح الجماعية سلاح قوة لنا في جميع المباريات القادمة».



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