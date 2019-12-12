شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبات النهضة يهيمن على جوائز المملكة لـ«الكاراتيه» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)حصدت لاعبات فريق النهضة للكاراتيه المراكز الأولى في بطولة المملكة الأولى للبنات التي أقيمت بالرياض في أولى مشاركات الفريق النهضاوي، إذ حققت اللاعبة صفية محمد البروة المركز الأول في «كاتا» لـ(٩ سنوات)، واللاعبة هيا السباعي المركز الأول لـ(١٠ سنوات)، واللاعبة رقية محمد البروة المركز الأول لـ(١١ سنة)، واللاعبة إيمان حجازي المركز الثاني لـ(١١ سنة)، واللاعبة لين الحزامي المركز الثاني لـ(٧ سنوات)، واللاعبة رودينا علاء المركز الثالث لـ(٦ سنوات)، واللاعبة جومانة عمرو شاكر المركز الثاني لـ(٨ سنوات)، واللاعبة مريم إيهاب المركز الثالث «مكرر» لـ(٩ سنوات)، وحصد فريق «كاتا» جماعي تحت ١١ سنة المركز الأول بجدارة.
من جانبه، أثنى رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص على اللاعبات وتحقيقهن المراكز الأولى رغم أنها المشاركة الأولى لهن.
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