شكرا لقرائتكم خبر عن 4 هزائم تعجّل برحيل باولو من شباب الفرسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

تعرض شباب فريق نادي الوحدة لكرة القدم الموسم الحالي لأربع هزائم في منافسات الدوري الممتاز للشباب أمام فرق (الاتفاق، والقادسية، والأهلي، والشباب) الأمر الذي أثار حفيظة الجماهير الوحداوية التي بدأت تخشى من هبوط شباب الفرسان الذين يمثلون نواة المستقبل للنادي.

وعلمت "الخليج 365" من مصادرها أن إدارة الوحدة تنوي إبعاد المدرب البرتغالي باولو الذي لم يستطع توظيف إمكانات لاعبيه داخل الملعب، رغم تمتعهم بإمكانات عالية وفق ما قدموه في المواسم الماضية، وكانوا ينافسون على المراكز الأمامية، وطرح اسم المدرب المصري هشام متولي كخيار أول للبرتغالي باولو، إذ سبق للمصري متولي أن درب فريق الناشئين بالنادي، خلال الموسمين الماضيين، ويعرف جيدا إمكانات اللاعبين، وحقق معهم نتائج ومراكز جيدة على صعيد مباريات الدوري.