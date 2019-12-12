شكرا لقرائتكم الغندور يكشف عن اجتماعا مرتقب بين لجنة الحكام و فيفا لمناقشة تطبيق الـVAR ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن هناك اجتماعا سيقام في القاهرة اليوم وغدا بحضور مسئولي الاتحاد الدولى - فيفا - وIFAB من أجل مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الـVAR فى الدورى المصرى ومعاينة الملاعب التي تستضيف التقنية.

وأكد الغندور لـ" الخليج 365" ستتم مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى الكرة المصرية، وموعد التدريبات النهائية إلى جانب الشركات التى سيستعين بها اتحاد الكرة فى تطبيق تقنية الفيديو .

وتابع الحكم الدولى المونديالى السابق أنه عقب اجتماع اليوم وغدا سيتم تحديد موعد تطبيق تقنية الـVAR فى الدورى المصرى، مؤكداً أن تطبيق التقنية سيكون على جميع مباريات الدورى المصرى وليس فى مباريات معينة فقط إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.