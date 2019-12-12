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على لطفي يخضع لاختبار طبي قبل مران الاهلي اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع علي لطفي حارس الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم ،الخميس، لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعد تحسن حالته بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

ويؤدي لطفي جلسات في الجيم إلى جانب تنفيذ تدريبات تأهيلية داخل ملعب التتش سيحدد الفحص الطبي الذي يخضع له غدا، موعد مشاركته في التدريبات الجماعية وتأكيد جاهزيته.

وكان علي لطفي قد اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي والعودة للمشاركة من جديد في المران الجماعي.

وخرج لطفي من قائمة الاهلي لمباراة دجلة التى اقيمت مساء أمس ، الأربعاء، بالدوري ويبدأ الفريق اليوم الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأحد المقبل في الدوري.

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