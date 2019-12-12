شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تضغط لزيادة الإستبدال.. واتحاد الكرة والأهلى يرفضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل عدد من الأندية ضغوطا على اتحاد الكرة، من أجل زيادة الإستبدال فى قوائم الأندية قبل فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها يناير المقبل.

وتنص لائحة اتحاد الكرة المرسلة إلى جميع الأندية بداية الموسم على أن لكل ناد الحق فى استبدال 5 لاعبين فى قائمته خلال فترتىّ القيد الصيفية أو الشتوية، إلا أن هناك عدد من الأندية تحاول الضغط على اتحاد الكرة من أجل زيادة العدد إلى 7 مقاعد بدلا من 5 كما هو مقرر من أجل الإستفادة منها فى قيد لاعبين جدد بعدما أنهت الإستبدال فى الصيف الماضى مثل ناديى المقاصة وبيراميدز وتعقد الأمر بالنسبة لهما بعد تعاقدهما مع أيمن حفنى وأحمد حمودى على الترتيب وعدم تمكن الناديين من قيدهما.

فى المقابل، يتمسك مسئولو النادى الأهلى بموقفهم الرافض لزيادة الإستبدال فى يناير المقبل على أن يستمر الموسم بنفس اللوائح التى بدأ عليها.. وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة فى الأهلى إن موقف الأهلي ثابت ونحترم النظام سواء كنا في مصلحتنا او ضدها نريد تطبيق النظام على الجميع ولا نسمح بالاستثناءات.. مضيفا:" لدينا مكانين في القائمة المحلية يسمع لنا الاستبدال خلالهم وبالنسبة للقائمة الأفريقية كان يوجد لدينا 4 أماكن وقمنا بتسجيل سعد سمير بناء على تعليمات الجهاز الفني ليصبحوا 3 أماكن فقط".

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من جانبها، جددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تأكيدها عدم وجود نية لديها لزيادة الاستبدال فى قوائم الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وقال مصدر باللجنة إنه لا يوجد نية لزيادة الاستبدال، وسيتم الالتزام باللوائح التى بدأ عليها الموسم الحالى لأن أى تعديل فيها من شأنه أن يؤدى لبطلان المسابقة.

وتابع المصدر أن هناك 5 استبدالات لكل ناد يتم استخدامها سواء بداية الموسم أو فى يناير المقبل، مشددا على عدم زيادة الاستبدال إلى 7 مقاعد.