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سيسيجنون يدخل تاريخ توتنهام بعد هدفه في بايرن ميونخ
الخميس 12 ديسمبر 2019
حقق ريان سيسيجنون، لاعب توتنهام الشاب، رقماً مميزاً بعد هدفه أمام بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا.
وتمكن بايرن ميونخ من الفوز على توتنهام، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات، بدوري الأبطال.
وتمكن سيسيجنون، من تسجيل هدف التعادل لتوتنهام، في الدقيقة 20، بعدما وصلته الكرة دون رقابة، ليسددها بقوة داخل شباك مانويل نوير.
وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية، فإن سيسيجنون أصبح أصغر لاعب يسجل لتوتنهام بدوري الأبطال، في عمر الـ19 عامًا و207 يومًا.
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