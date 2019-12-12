شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح وراموس».. ريال مدريد بين خيارات ليفربول في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» إجراء قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الاثنين المقبل، في مدينة نيون السويسرية، فيما يشير نظام القرعة إلى صدام محتمل بين ليفربول وريال مدريد، ومواجهة ممكنة بين محمد صلاح وسيرجيو راموس.

واختتمت مواجهات دور المجموعات، مساء الأربعاء، ليتأكد تأهل متصدري المجموعات: باريس سان جيرمان (فرنسا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، لايبزج (ألمانيا)، فالنسيا (إسبانيا).

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فيما جاءت أندية المركز الثاني كالتالي: ريال مدريد (إسبانيا)، توتنهام (انجلترا)، أتالانتا (إيطاليا)، أتلتيكو مدريد، نابولي (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، ليون (فرنسا)، تشيلسي (انجلترا).

ويعتمد نظام القرعة على تقسيم الأندية المتأهلة إلى وعائين، الأول يضم أصحاب المراكز الأولى في المجموعات، فيما يضم الثاني أصحاب المركز الثاني، ولا يمكن لفريق أن يلعب مع منافسه في مرحلة المجموعة، كما لا يسمح بمواجهة أندية بلده، ويلعب متصدر المجموعة مباراة الذهاب خارج الأرض، والعودة على أرضه.

هكذا، سيتجنب ليفربول فريق نابولي الإيطالي باعتبار أنه كان منافسه في دور المجموعات، كما سيتجنب الأندية الإنجليزية من أصحاب المركز الثاني، أي توتنهام وتشيلسي.

وبهذا تكون هناك 5 خيارات أمام ليفربول في دور الـ16، أبرزها ريال مدريد الإسباني، إضافة إلى: أتالانتا الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني وليون الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني.