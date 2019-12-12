شكرا لقرائتكم خبر عن «ويفا» يعلن موعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» إجراء قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الاتثنين المقبل، في مدينة نيون السويسرية. واختتمت مواجهات دور المجموعات، مساء الأربعاء، ليتأكد تأهل كل من: باريس سان جيرمان (فرنسا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، لايبزج (ألمانيا)، فالنسيا (إسبانيا). وجاء في أندية المركز الثاني: ريال مدريد (إسبانيا)، توتنهام (انجلترا)، أتالانتا (إيطاليا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، نابولي (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، ليون (فرنسا)، تشيلسي (إنجلترا).

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