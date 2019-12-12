شكرا لقرائتكم خبر عن ختام «المجموعات».. تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدل الستار على منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، ليكتمل عدد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، بواقع فريقين عن كل مجموعة من إجمالي 8 مجموعات.

وحسم أتلتيكو مدريد الإسباني تأهله إلى دور الـ16 رفقه يوفنتوس الإيطالي، بعدما حقق فوزًا على لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

كما حسم نابولي الإيطالي تأهله إلى الدور نفسه بعد أن تصدر مجموعته برصيد 12نقطة، رفقة ليفربول الإنجليزي، من مجموعة ضمت كلا من جينك البلجيكي وسالزبورج النمساوي.

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وسبق أن تأهل برشلونة الإسباني إلى الدور نفسه، مساء الثلاثاء، متصدرًا المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، رفقة بروسيا دورتموند الإلماني الذي جاء ثانيًا في مجموعته.

وحجز لايبزيج الألماني مقعده في دور الـ16 متصدرًا المجموعة السابعة بـ11 نقطة بعد تعادله أمام أولميبك ليون الفرنسي بهدفين، فيما تأهل الفريق الفرنسي كوصيف برصيد 8 نقاط.

وبفارق الأهداف، تصدر فالنسيا الإسباني مجموعته التي ضمت تشيلسي الإنجليزي وصيفًا، ليحجز الفريقان مقعديهما في الدور الـ16 من البطولة على حساب ليل الفرنسي وأياكس إمستردام الهولندي.

وفي المجموعة الأولى، نجح فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني في حجز بطاقتي التأهل إلى دور الـ16، فيما حجز بايرن ميونخ الإلماني بطاقة التأهل كمتصدر عن المجموعة الثانية مبكرًا، ولحق به توتنهام الإنجليزي.

وفي المجموعة الثالثة، صنع فريق أتلانتا الإيطالي تاريخًا جديدًا بتأهله إلى دور الـ16 في مشاركته الأولى بالبطولة بفوزه على شاختار دانييستك الأوكراني بثلاثية، رفعت رصيده إلى 7 نقاط، ليضمن التأهل مع مانشيستر سيتي المتصدر.