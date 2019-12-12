شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يتخطى لوكوموتيف الروسي إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني تأهله إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء، بعد فوزه على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين نظيفين، ضمن منفسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة للمسابقة.

سجل هدفي أتلتيكو مدريد: البرتغالي جواو فيليكس من ضربة جزاء في الدقيقة 17، والبرازيلي فيليبي في الدقيقة 45، ليتأهل فريق العاصمة الإسبانية إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال الأوروبي.

الفوز منح أتلتيكو مدريد 3 نقاط ثمينة، ليرتفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني للمجموعة، ويتأهل برفقة يوفنتوس الإيطالي المتصدر إلى الدور المقبل، فيما تجمد رصيد لوكوموتيف موسكو عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير ويودع المسابقة.