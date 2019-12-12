شكرا لقرائتكم خبر عن بخماسية نظيفة.. سان جيرمان يكتسح جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه جالطة سراي التركي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب بارك دي برانس، ضمن لقاءات الجولة السادسة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

أحرز خماسية سان جيرمان: ماورو إيكاردي في الدقيقة 32، وبابلو سارابيا في الدقيقة 35، ونيمار دا سيفا في الدقيقة 47، وكيليان مبابي في الدقيقة 63، وادينسون كافاني من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد سان جيرمان إلى 16 نقطة في المركز الأول وتجمد رصيد جالطة سراي عند 2 في المركز الرابع والأخير.