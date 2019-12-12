شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يفوز على توتنهام بثلاثية في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة 3-1، على ملعب أليانز أرينا، مساء الأربعاء، في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل ثلاثية بايرن ميونخ: كينجسلي كومان وتوماس مولر وفيليب كوتينيو في الدقائق 14 و45 و64، بينما أحرز ريان سيسينيون هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 20.

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بهذا الفوز، نجح بايرن ميونخ في تحقيق العلامة الكاملة بجمع 18 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات، ليتصدر ترتيب المجموعة، بينما توقف رصيد توتنهام عند 10 نقاط في المركز الثاني.

كان الفريقان ضمنا التأهل لدور الـ16 لدوري الأبطال الأوروبي قبل انطلاق لقاء الليلة.

وفي مباراة أخرى أقيمت، الأربعاء، ضمن المجموعة ذاتها، فاز أوليمبياكوس اليوناني على ضيفه فريق سرفينا زفيزدا الصربي بهدف نظيف سجله اللاعب المغربي يوسف العربي من ضربة جزاء في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد أولمبياكوس إلى 4 نقاط ليرتقي إلى المركز الثالث في المجموعة، ويضمن المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، فيما توقف رصيد الفريق الصربي عند 3 نقاط وتجع إلى المركز الرابع والأخير ليودع المسابقات الأوروبية.