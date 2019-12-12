اخبار الرياضه

يوفنتوس يفوز على بايرن ليفركوزن بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يفوز على بايرن ليفركوزن بهدفين نظيفين في والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على مضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدفين دون رد، مساء الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل ثنائية يوفنتوس في الدقيقة 75، وجونزالو هيجواين في الدقيقة 92.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة، ليؤكد صدارته للمجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 6 نقاط في المركز الثالث، ليتحول إلى اللعب في بطولة الدوري الأوروبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يفوز على بايرن ليفركوزن بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا