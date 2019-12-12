شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يفوز على بايرن ليفركوزن بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على مضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدفين دون رد، مساء الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
سجل ثنائية يوفنتوس كريستيانو رونالدو في الدقيقة 75، وجونزالو هيجواين في الدقيقة 92.
وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة، ليؤكد صدارته للمجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 6 نقاط في المركز الثالث، ليتحول إلى اللعب في بطولة الدوري الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يفوز على بايرن ليفركوزن بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.