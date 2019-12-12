يوفنتوس يفوز على بايرن ليفركوزن بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على مضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدفين دون رد، مساء الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل ثنائية يوفنتوس كريستيانو رونالدو في الدقيقة 75، وجونزالو هيجواين في الدقيقة 92.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة، ليؤكد صدارته للمجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 6 نقاط في المركز الثالث، ليتحول إلى اللعب في بطولة الدوري الأوروبي.