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سيد عبد الحفيظ يكشف عن اتمام صفقتين للأهلي في الانتقالات الشتوية

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جدة - عمرو شويل تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى عن فترة الإنتقالات الشتوية وكيفية تفكير إدارة النادى الأهلى بها.

 

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية: " نعمل على إتمام صفقتين، ولكن قبل كل ذلك الأهم ألا يتم التلاعب بلوائح القيد"، مضيفا: " نرفض أى تعديل فى نظام الإستبدال ، سننهي الموسم مثلما بدأنا ولا يوجد ما يدعو للتغيير، وأي تعديل في النظام سيتسبب في مشكلة كبيرة جدًا في اللائحة".

 

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وعن التعاقد مع محمود كهربا، قال: "لا أفضل الحديث المفاوضات إلا بعد إتمامها، فقط نقول رأينا ونعرضه على لجنة التسويق وهى تقوم بدورها".

 

واختتم حديثه قائلا: "لن نتحدث عن أسماء إلا بعد ان تتم الأمور ونعلن عنها بشكل رسمي".

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