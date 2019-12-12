شكرا لقرائتكم أدهم السلحدار يوصي إدارة الاسماعيلي بالاستغناء عن خليل نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصى أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للإسماعيلى ، إدارة ناديه بالاستغناء عن خليل نيمار لاعب الفريق القادم للدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويأتى قرار السلحدار بعدما غاب اللاعب عن الظهور مع الفريق الأصفر منذ بداية الموسم سواء أثناء تولى الصربى ميودراج يسيتش مهمة تدريب الاسماعيلى أو حتى بعد تعيين السلحدار مدرباً مؤقتاً حيث واصل استبعاد اللاعب من حساباته الفنية لضعف مستواه الفنى والبدنى.

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وأثار قرار السلحدار الاستياء داخل الاسماعيلى لاسيما أن نيمار حصل على مستحقاته المالية بالكامل رغم عدم اشتراكه فى أي مباراة مع الدراويش.

ويتولى السلحدار تدريب الاسماعيلى بشكل مؤقت خلفاً للصربى ميودراج يسيتش الذى رحل عن منصبه بسبب سوء النتائج .