شكرا لقرائتكم رئيس الإتحاد السكندرى يعقد جلسة مع المدير الفني للتعرف على احتياجات الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى جلسة مع طلعت يوسف المدير الفنى للفريق عقب مواجهة طنطا اليوم في الدوري ، من أجل الوقوف على احتياجاته خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة المقرر لها يناير المقبل .
ويسعى مصيلحى لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر فى ظل سعيه نحو المنافسة على البطولة العربية وكأس مصر والدخول فى المربع الذهبى خاصة وأن الفريق يقدم كرة جميلة ويحتل صدارة الدورى فى الموسم الحالى .
وقد اوقعت قرعة البطولة العربية الإتحاد السكندرى فى وجه الإسماعيلى بدور الثمانية على أن تقام مباراة الذهاب بالإسكندرية والإياب بالإسماعيلية .
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