شكرا لقرائتكم سامي قمصان يكشف أسباب فوز الأهلي بثلاثية نظيفة على وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال قمصان في تصريحات لقناة تايم سبورت: "نجحنا فى استغلال سرعات رمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وكانت إيجابية للغاية، كما أن فايلر المدير الفني للأهلي خلق منافسة قوية بين اللاعبين، فالأطراف تحرز أهدافًا مثل رمضان والشحات والشيخ وأجاي ووليد سليمان، والمهاجم مروان محسن أيضًا، فلدينا حلول كثيرة".
وتابع مدرب الأهلى، قائلا: " وداي دجلة فريق منظم ، ولكن عندما تواجه فرقا كبيرة مثل الأهلي والزمالك لن تستطيع اللعب 90 دقيقة بنفس المستوى وستنتج أخطاء سيتم استغلالها بجانب خبرات القطبين".
واختتم حديثه، قائلا: "ضغط المباريات أثر على أدائنا، والأهلي يلعب في إفريقيا والدوري وكأس مصر بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام، ومحمد مجدى أفشة ليس في حالته ولكنه أدى بشكل جيد في المباريات الماضية".
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