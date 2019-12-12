اخبار الرياضه

رحلة نقل الخيول إلى السعودية قبل مهرجان الدرعية للفروسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم رحلة نقل الخيول إلى قبل مهرجان الدرعية للفروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

ينطلق يوم الخميس مهرجان الدرعية للفروسية في عامه الثاني في مركز الدهامي للفروسية حتى الرابع عشر من الشهر الجاريي قبل أن يعود في الفترة بين 19 و21 من الشهر نفسه.

وسيشارك 44 جوادا قادما من أوروبا في مهرجان الدرعية للفروسية عبر طائرات شحن جوي نقلوا إليها من خلال مركبات خاصة.

Advertisements

ومقطورات سحب الخيول معدة لا تحتمل أكثر من 3 خيول وتتميز بأرضية داخلية مطاطية مصنوعة من مواد مضادة للانزلاق ومزودة بفتحات مناسبة للتهوية.

واستغرقت الرحلة الجوية 7 ساعات للوصول إلى الرياض، وتم بعد لك تجميع الكبائن في المطار وسط عناية شديدة ووجود مراقبين دائمين بجانب الخيول لمراقبتها وتهدئتها لتحريرها من أجل التأكد من سلامتها قبل نقلها إلى سيارات خاصة إلى اسطبلات مزرعة الدهامي.

وبعد وصول الخيول الخيول تم البدء بعمليات التسجيل، فاللجنة المنظمة تتأكد من تسجيل الفارس وجواده وتطابقها مع القائمة المرسلة من اتحاد بلد الفارس الأصلي بهدف إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رحلة نقل الخيول إلى السعودية قبل مهرجان الدرعية للفروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا