رحلة نقل الخيول إلى السعودية قبل مهرجان الدرعية للفروسية

ينطلق يوم الخميس مهرجان الدرعية للفروسية في عامه الثاني في مركز الدهامي للفروسية حتى الرابع عشر من الشهر الجاريي قبل أن يعود في الفترة بين 19 و21 من الشهر نفسه.

وسيشارك 44 جوادا قادما من أوروبا في مهرجان الدرعية للفروسية عبر طائرات شحن جوي نقلوا إليها من خلال مركبات خاصة.

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ومقطورات سحب الخيول معدة لا تحتمل أكثر من 3 خيول وتتميز بأرضية داخلية مطاطية مصنوعة من مواد مضادة للانزلاق ومزودة بفتحات مناسبة للتهوية.

واستغرقت الرحلة الجوية 7 ساعات للوصول إلى الرياض، وتم بعد لك تجميع الكبائن في المطار وسط عناية شديدة ووجود مراقبين دائمين بجانب الخيول لمراقبتها وتهدئتها لتحريرها من أجل التأكد من سلامتها قبل نقلها إلى سيارات خاصة إلى اسطبلات مزرعة الدهامي.

وبعد وصول الخيول الخيول تم البدء بعمليات التسجيل، فاللجنة المنظمة تتأكد من تسجيل الفارس وجواده وتطابقها مع القائمة المرسلة من اتحاد بلد الفارس الأصلي بهدف إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.