رمزي الدهامي: مستوى مهرجان الدرعية للفروسية ارتفع إلى 4 نجوم

أكد رمزي الدهامي، الفارس السعودي، أن بطولة مهرجان الدرعية للفروسية تعد من أقوى المسابقات التي تنظم في السعودية، لافتا إلى أن تصنيف المهرجان ارتفع ووصل إلى 4 نجوم.

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وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: يعد المهرجان أكبر بطولة فروسية تنظم في السعودية، والجهاز الفني المشغل للبطولة يعتبر الأفضل عالميا، وتعد من البطولات الهامة عربيا وتؤهل إلى كأس العالم والأولمبياد.

وأضاف: النجاح الذي حققته البطولة في العام الماضي ساهم في انتقالها من مستوى ثلاث إلى أربع نجوم، الأمر الذي يعني أن هناك متطلبات أكثر برفع المستوى في النسخة المقبلة، لاسيما في الأمور التقنية والفنية لمواكبة الخيول المشاركة في هذا المستوى، من أجل نقل البطولة إلى مستوى أعلى.

وواصل: الفريق السعودي سيكون له حضور قوي، وهناك فرصة للظهور بشكل جيد، وسيكون تجهيز الفارس السعودي أفضل، وستكون هناك منافسة قوية مع الفريق الإماراتي الذي يضم فرسان على مستوى عال، بالإضافة إلى الفريق الإيطالي الذي يضم فارس فاز بالنسخة الأولى ونال الميدالية الفضية في بطولة أوروبا، بجانب فارسة من تايبيه حرصت على الحضور لتعزيز نقاطها.