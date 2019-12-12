شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز ضمن مباريات الأسبوع السابع للدوري علي استاد القاهرة، وتعتبر مباراة اليوم قمة مباريات الجولة الحالية في الدوري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم علي استاد القاهرة، وهي المباراة التي لا تقبل القسمة علي أثنين حيث يحتاج كل فريق للفوز لتعديل وضعه في جدول الدوري.

ترتيب الزمالك وبيراميدز قبل مباراة اليوم

يحتل الزمالك المركز الخامس في الدوري برصيد 10 نقاط جمعها من 5 مباريات، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة جمعها من 6 مباريات.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبيراميدز

التشكيل المتوقع للزمالك يضم كل من :

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محمد عواد فى حراسة المرمى، وحازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى الدفاع، أمامهم فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، وفى الهجوم مصطفى محمد، ومن المتوقع غياب محمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمود حمدي الونش عن المباراة لعدم الجاهزية.

التشكيل المتوقع لبيراميدز يضم كل من :

حراسة المرمى أحمد الشناوي، خط الدفاع رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر – ولفريد كانون، خط الوسط، إسلام عيسي - محمد فاروق – عبد الله السعيد أو نبيل دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري، خط الهجوم، جون أنطوى.