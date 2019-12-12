شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف ما فعله إكرامي بعد هدف الشيخ ورد فعل مدرب دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستمر فريق الأهلي في هيمنته وثورته الكروية المحلية وحقق العلامة الكاملة بعدما حصد النقطة الـ15 في بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً هاماً على دجلة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام .

سجل ثلاثية الاهلي رمضان صبحي ووليد أزارو وأحمد الشيخ وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 15 نقطة جمعها من 5 مباريات ليُحقق العلامة الكاملة فيما يتوقف رصيد دجلة عند 3 نقاط ويبقي في المركز الأخير.

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وضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

أما تشكيل دجلة ، فضم ، كلاً من: محمد عبد المنصف ،عبد الرحمن بودي ، محمود مرعي ، خالد رضا ، يعقوبو ،محمد عبد العاطي - محمد هلال - محمد رضا -عبد الكريم الوادي - رفيق كابو ومروان حمدي.

وفي حلقة جديدة من برنامج خش عالدكش يكشف الدكش ما فعله شريف إكرامي بعد هدف أحمد الشيخ ورد فعل مدرب وادي دجلة بعد الهدف.