مواعيد مباريات اليوم الخميس 12/ 12 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 12 / 12 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام الاتحاد السكندرى وطنطا على ستاد الاسكندرية ومباراة المصرى البورسعيدى والمقاولون العرب على ستاد السويس الجديد ومباراة الزمالك وبيراميدز على ستاد القاهرة الدولى

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وطنطا

تقام مباراة الاتحاد السكندرى وطنطا فى تمام الثانية ظهر اليوم الخميس على ستاد الاسكندرية فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر منتشياً بعد الفوز على النصر بهدف دون رد فى كأس مصر بالاضافة للفوز على حرس الحدود بنفس النتيجة بالدوري فى أخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل طنطا مع الاسماعيلى سلبياً فى أخر ظهور بالدوري بينما ودع كأس مصر أمام أسوان بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق .

ويحتل الاتحاد السكندرى صدارة مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى واحدة وخسر مثلها وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل طنطا المركز التاسع برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف .

موعد مباراة المصرى البورسعيدى والمقاولون العرب

تقام مباراة المصرى البورسعيدى والمقاولون العرب فى تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد فى مواجهة مثيرة للغاية تعد بروفة قوية للطرفين قبل مباراتهما بدور الستة عشر لكأس مصر ، يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على قنا برباعية دون رد بكأس مصر فضلا عن انتصاراته المتتالية بدور المجموعات بالكونفدرالية بالاضافة لفوزه على نادى مصر بهدفين رد فى أخر ظهور له بمسابقة الدوري وعلى نفس الوتيرة فاز ذئاب الجبل على الجونة بهدفين دون رد فى الدوري بالاضافة لفوزه على الجزيرة مطروح بنفس النتيجة بكأس مصر .

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ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى وتحمل تلك المواجهة رغبة بيراميدز في الثأر وحاجة الفارس الأبيض لإثبات ذاته.

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بعد الأزمات الأخيرة التي شهدها الفريق، والرغبة في العودة للانتصارات خاصة بعد رحيل الصربي ميتشو وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون القيادة الفنية، لاسيما أن الخواجة الفرنسي يهدف لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز لكسب ثقة الجماهير وتحقيق الانطلاقة القوية بمسابقة الدوري، بعد قيادة الفارس الأبيض في أول مباراة رسمية أمام بريميرو دي اوجوستو والفوز بنتيجة 2/0 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في واحدة وخسر أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهدف

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.