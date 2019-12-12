ضياء السيد : التدريب فى الدورى بـ" العلاقات " ولا يوجد مفاوضات مع الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصرى السابق أن تدريب أندية الدورى المصرى لا تقوم على معايير الكفاءة و الطموح ولكن تكون بناء على العلاقات فقط .
وأوضح ضياء السيد خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON SPORT " أنه لا يوجد مفاوضات حالية مع مسئولى نادى الجونة لتولى القيادة الفنية خلفا للصربي نيبوشا ميلوسيفيتش عقب النتائج السيئة و تذيل جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز .
وأشار ضياء السيد أنه لم يتعرض للظلم خلال مشوارى التدريبى مع المنتخبات وأن الاشخاص المتواجدة بالمنتخبات الوطنية حاليا جميعهم كفاءة عالية .
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