شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد : التدريب فى الدورى بـ" العلاقات " ولا يوجد مفاوضات مع الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصرى السابق أن تدريب أندية الدورى المصرى لا تقوم على معايير الكفاءة و الطموح ولكن تكون بناء على العلاقات فقط .

وأوضح ضياء السيد خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON SPORT " أنه لا يوجد مفاوضات حالية مع مسئولى نادى الجونة لتولى القيادة الفنية خلفا للصربي نيبوشا ميلوسيفيتش عقب النتائج السيئة و تذيل جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز .

وأشار ضياء السيد أنه لم يتعرض للظلم خلال مشوارى التدريبى مع المنتخبات وأن الاشخاص المتواجدة بالمنتخبات الوطنية حاليا جميعهم كفاءة عالية .