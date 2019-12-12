شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: الزمالك يحصل على أكثر من 500 ألف دولار من كهربا قبل اللعب للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد بيومى خبير اللوائح الرياضية، أن فى حالة ثبوت صحة موقف الزمالك فى شكواه ضد محمود كهربا لاعب أفيش البرتغالى، سيحصل الزمالك على تعويض مالى كبير سواء من اللاعب أو أفيش البرتغالى.

قال بيومى لـ"الخليج 365" إنه فى حالة اعتراف غرفة فض المنازعات بالفيفا سيتم تغريم كهربا باقى قيمة عقده مع الزمالك قبل الهروب والمقدر بـ9 ملايين جنيه ، فضلا عن قيمة عقده مع النادى البرتغالى أو ربما ضعفه.

تابع أن عقد كهربا مع أفيش يبلغ 170 ألف دولار تقريبا، وبالتالى قد تصدر عقوبة لتغريم النادى قيمة العقد للزمالك أى 340 ألف دولار، ليصل اجمالى ما يحصل عليه الزمالك 500 ألف دولار تقريبا.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الاخيرة حول توقيع كهربا على عقود الانتقال للأهلى بداية من يناير المقبل.