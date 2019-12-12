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البوروندى جاتوجاتو حكما لمباراة الأهلى وبلاتينيوم فى دورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، النادى الأهلى بحكم مباراته المقبلة أمام بلاتينيوم الزيمبابوى المقرر لها يوم 28 ديسمبر الجارى ، فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن الحكم البوروندي جورج جاتوجاتو الذي أدار مباراة مصر ومالي في أمم افريقيا تحت 23 عامًا هو من سيدير مباراة الأهلي وبلاتينيوم المقبلة.

وحقق الأهلى فوزًا عريضًا على وادى دجلة بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأربعاء على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.

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