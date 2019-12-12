شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى عن ضم كهربا: الاعلان بعد التعاقد الرسمى..ونحذر من التلاعب فى القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى عن فترة الانتقالات الشتوية وكيفية تفكير إدارة النادى الأهلى بها.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية: " نعمل على إتمام صفقتين، ولكن قبل كل ذلك الأهم ألا يتم التلاعب بلوائح القيد"، مضيفا: " نرفض أى تعديل فى نظام الإستبدال ، سننهي الموسم مثلما بدأنا ولا يوجد ما يدعو للتغيير، وأي تعديل في النظام سيتسبب في مشكلة كبيرة جدًا في اللائحة".

وعن التعاقد مع محمود كهربا، قال: "لا أفضل الحديث المفاوضات إلا بعد إتمامها، فقط نقول رأينا ونعرضه على لجنة التسويق وهى تقوم بدورها".

واختتم حديثه قائلا: "لن نتحدث عن أسماء إلا بعد ان تتم الأمور ونعلن عنها بشكل رسمي".