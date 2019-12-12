ترتيب الدورى المصرى .. "نسر" الاهلي يُحلّق فوق قمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 15 نقطة حيث تمكن الفريق الاحمر من حصد العلامة الكاملة حتى الان من الفوز فى 5 مباريات .
واصل فريق الاهلي هيمنته وثورته الكروية المحلية وحقق العلامة الكاملة بعدما حصد النقطة الـ15 في بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً هاماً على دجلة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام . .
سجل ثلاثية الاهلي رمضان صبحي ووليد أزارو وأحمد الشيخ وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 15 نقطة جمعها من 5 مباريات ليُحقق العلامة الكاملة فيما يتوقف رصيد دجلة عند 3 نقاط ويبقي في المركز الأخير.
جدول-ترتيب-الدوري-المصري
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