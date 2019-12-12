تعرف على موعد قرعة دوري الأبطال والمنافس المحتمل لليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" عن موعد إجراء قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والذي سيقام الإثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية.

وتقام القرعة في الواحدة من ظهر 16 ديسمبر، ليتم من خلالها تحديد المنافسات في بداية مرحلة خروج المهزوم.

أندية المركز الأول: باريس سان جيرمان (فرنسا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، مانشستر سيتي (انجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (انجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، لايبزج (ألمانيا)، فالنسيا (إسبانيا).

أندية المركز الثاني: ريال مدريد (إسبانيا)، توتنهام (انجلترا)، أتالانتا (إيطاليا)، أتلتيكو مدريد، نابولي (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، ليون (فرنسا)، تشيلسي (انجلترا).

معايير القرعة

- يتم تقسيم الأندية المتأهلة إلى وعائين، يضم الأول أصحاب المراكز الأولى في المجموعات، والثاني يضم أصحاب المركز الثاني.

- لا فريق يمكن أن يلعب مع منافسه في مرحلة المجموعة، أو أندية بلده.

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- يلعب متصدر المجموعة مباراة الذهاب خارج الأرض، فيما ستكون العودة على أرضه.

موقف ليفربول

سيتجنب ليفربول نابولي باعتبار أنه تواجد معه في المجموعة، بجانب الأندية الانجليزية من أصحاب المركز الثاني في دور المجموعات وهما توتنهام، وتشيلسي.

وستكون الخيارات المتاحة أمام ليفربول في دور الـ16 هم 5 أندية، أبرزها ريال مدريد الإسباني، وبخلاف ذلك هناك أتالانتا الإيطالي، بوروسيا دورتموند، ليون الفرنسي، وأتلتيكو مدريد.

موعد دور الـ16

- مباراة الذهاب: 18، 19 / 25، 26 فبراير

- مباراة العودة: 10، 11/ 17، 18 مارس

وبحسب هذه التواريخ فيتم تقسيم مباريات الذهاب والعودة على أسبوعين متتاليين، بحيث يقام في كل أسبوع 4 مباريات.