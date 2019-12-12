مصدر لمصراوي: كهربا وقع عقود انتقاله للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أكد مصدر مسؤول أن محمود عبدالمنعم "كهربا" وقع على عقود انتقاله للنادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، ويتبقى فقط إعلان النادي الأهلي بشكل رسمي عن الصفقة.

وكان "الخليج 365" قد كشف في وقت سابق، أن الأهلي حصل على المستند الخاص بدفع كهربا الشرط الجزائي لنادي أفيس البرتغالي، وضمها لملف اللاعب.

وصرح مصدر مسؤول –رفض الكشف عن إسمه- أن كهربا وقع بالفعل على عقود انتقاله للنادي الأهلي، والصفقة تنتظر فقط الإعلان الرسمي من جانب القلعة الحمراء.

وأشار "يلا كورة" في وقت سابق أن كهربا اتفق على كل ما يخص انتقاله للأهلي، على أن تكون مدة التعاقد 4 مواسم ونصف الموسم.