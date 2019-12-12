دوري الأبطال.. أتليتكو يخطف البطاقة الأخيرة.. وبايرن واليوفي وباريس يؤكدون الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

انتهت مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لتكتمل فرق دور الـ16.

ويُعد فريق أتليتكو مدريد هو آخر الفرق المتأهلة للدور ثمن النهائي.

وكانت فرق باريس سان جيرمان، وريال مدريد، وبايرن ميونيخ وتوتنهام، ويوفنتوس، ضمنوا التأهل من الجولة السابقة.

المجموعة الأولى:

حقق فريق سان جيرمان فوزًا كبيرًا أمام جالطا سراي بخماسية نظيفة.

سجل أهداف باريس إيكاردي الدقيقة 33، وسارابيا في الدقيقة 35، ونيمار في الدقيقة 46، ومبابي في الدقيقة 63، وكافاني في الدقيقة 83 من ضربة جزاء.

كما حقق ريال مدريد فوزًا على حساب كلوب بروج 1- 3.

سجل أهداف ريال مدريد رودريجو في الدقيقة 53، وفينسيوس جونيو الدقيقة 64، ومودريتش 90+1، فيما سجل هدف كلوب بروج فاناكين في الدقيقة 55.

وتأهل كلوب بروج إلى الدوري الأوروبي بعدما حل ثالثا في المجموعة برصيد 3 نقاط.

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وضمن ريال مدريد المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وباريس في الصدارة بـ16 نقطة.

وفي المجموعة الثانية، أكد بايرن ميونيخ، صدارته للمجموعة بتحقيق الفوز السادس، بالفوز بثلاثية أمام توتنهام.

أحرز أهداف بايرن، كومان في الدقيقة 14، ومولر في الدقيقة 45، وكوتينيو في الدقيقة 64، فيما أحرز سيسوجنون في الدقيقة 20 لتوتنهام

وحقق أوليمبياكوس فوزا قاتلا أمام سرفينا زافيزدا بهدف في الدقيقة 87 من ضربة جزاء عن طريق العربي.

أوليمبياكوس وصل لـ4 نقاط ليتأهل للدوري الأوروبي.

وفي المجموعة الرابعة أكد يوفنتوس التأهل كمتصدر المجموعة،بـ16 نقطة، بالفوز بهدفين أمام ليفركوزن.

أحرز هدفي يوفنتوس رونالدو 75، وهيجواين 90+2.

وحقق أتليتكو فوزًا بهدفين أمام لوكوموتيف موسكو، سجلهما جواو فيلكس في الدقيقة 16، وكوكي في الدقيقة 54.

أتليتكو وصل للنقطة العاشرة، ويتأهل ليفركوزن للدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط.