أتلتيكو مدريد يخطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 بالفوز على لوكوموتيف

حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوز صعب على لوكوموتيف موسكو الروسي بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كاد أتلتيكو أن يتقدم بهدف مبكر عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الثانية،

كيران تريبير أهدرها لتضيع فرصة التقدم مبكراً.

ويحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء أخرى لأصحاب الأرض انبرى لتسديدها البرتغالي الشاب جواو فيليكس، لينجح في إحراز الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 54 من ركلة ركنية،

تصل إلى كوكي ليلعبها كرة عرضية بشكل رائع إلى المدافع فيليبي، ليسدد بقدمه في مرمى الضيوف معلنًا عن ثاني أهداف الروخيبلانكوس.

وبتلك النتيجة يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بمجموعته ليتأهل برفقة يوفنتوس إلى دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد لوكوموتيف عند 3 نقاط ليودع البطولة ويفقد كذلك فرصة المشاركة بالدوري الأوروبي.