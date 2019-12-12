جنة مصطفى: نحفظ طريقة لعب إنتركلوب في بطولة إفريقيا

كتب - عادل يوسف وسارة جاب الله
تحدثت جنة مصطفى، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي عن فوز الفريق على نظيره وزارة جبل النار في المباراة التي جمعت بينهما بالدور ربع النهائي بمنافسات بطولة إفريقيا للأندية.
وقالت جنة خلال المؤتمر الصحفي الذي
وتابعت: واجهنا الكثير من لاعبات الفريق الأنجولي في المنتخب فنحن نحفظ طريقة لعبهم بشكل كبير وسنرى كيف نتعامل معهمفي اللقاء لإيقاف مفاتيح لعبهم.
وعن أبرز اللاعبات المميزات في الفريق الأنجولي، قالت: أرى أن لديهم ٣ لاعبات مميزات في صفوف الفريق وهم لوكاس واستو تراوري إلى جانب اللاعبة المحترفة.
وأتمت حديثها موضحة: الفريق الذي يفكر في الفوز بالبطولة لا ينظر إلى المنافسين ولكنه يركز فقط على نفسه وطريقه لعبه وكيف يتعامل مع منافسيه في اللقاءات.
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