يوفنتوس ينجح في إسقاط ليفركوزن على أرضه بثنائية في دوري الأبطال

تمكن يوفنتوس الإيطالي من تحقيق الفوز على باير ليفركوزن الألماني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب باي أرينا، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وارتفع رصيد يوفنتوس بذلك الفوز للنقطة 16، ليتصدر ترتيب المجموعة، ويؤكد على أحقيته بالتأهل لدور الـ 16 من البطولة، بينما تجمد رصيد ليفركوزن عند النقطة السادسةليودع دوري الأبطال، ويتوجه إلى بطولة الدوري الأوروبي.
تماسك فريق ليفربكوزن طوال أحداث المباراة أملاً في تحقيق التعادل أو الفوز منتظراً تعثر أتلتيكو مدريد، ليتمكن من خطف بطاقة التأهل الثانية لدور الـ 16 بدوري الأبطال.
وتمكن الفريق الألماني من غلق مفاتيح لعب يوفنتوس، حتى جاءت الدقيقة 66بنزول باولو ديبالا بدلا من فيديريكو بيرنارديسكي، ليتمكن الأرجنتيني من قلب المباراة لصالح البيانكو نيري.
ففي الدقيقة 75 تسلم ديبالا كرة خلف دفاع ليفركوزن ليتقدم نحو منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية إلى كريستانو رونالدو، الذي يتمكن من إيداع الكرة في المرمى معلنًا عن أول الأهداف.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، عاد ديبالا لصناعة الأهداف بتمرير كرة إلى هيجواين على حدود منطقة الجزاء، ليسددها المهاجم الأرجنتيني في المرمى بشكل ناجح مسجلا الهدف الثاني.
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