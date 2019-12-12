مدرب وزارة جبل النار: الأخطاء الدفاعية سبب الخسارة أمام الأهلي وهذه كرة السلة

تغلب الأهلي على فريق وزارة جبل النار النيجيري بنتيجة ٧٨-٦٢ وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ضمن منافسات ربع النهائي ببطولة إفريقيا للسلة.

وفي حديث للمدير الفني لفريق وزارة جبل النار النيجيري، أديرمي أدوينمي، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة أكد أن الفريق بدأ المباراة جيدا ويعتبر أنه

خسر في الربع الرابع فقط وتابع قائلا "لكن هذه هي الرياضة ".

وعن تعرض الفريق للإجهاد بسبب توالي المباريات خاصة المباراة أمام فريق سبورتنج بالأمس صرح قائلا "لم نخسر بسبب الإجهاد في مباراة سبورتنج أو شيء من هذا القبيل ولكن

كان لدينا مشاكل مثل الأخطاء الدفاعية وعدم التركيز ولكن في النهاية أؤكد أنها هذه هي الرياضة وكرة السلة".ومن المنتظر أن ينافس فريق وزارة جبل النار النيجيري على المراكز من الخامس وحتى الثامن وذلك بعد عدم نجاحه في التأهل إلى نصف نهائي البطولة.وانطلقت بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات في القاهرة في السادس من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الرابع عشر من نفس الشهر.