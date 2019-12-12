شاهد.. بايرن ميونيخ يقسو علي توتنهام بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزاً سهلاً علي ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد اليانز ارينا ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول

سيطر بايرن ميونيخ منذ البداية على مجريات اللعب، وحاصر توتنهام في مناطقة الدفاعية حتى نجح الفرنسي كينجسلي كومان في تسجيل هدف التقدم للبايرن في الدقيقة 14.

بعد الهدف، حاول السبيرز الخروج للهجوم بحثاً عن معادلة النتيجة، وهو ما تحقق عن طريق الشاب ريان سيسيجنون من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء علي

يسار الحارس مانويل نوير في الدقيقة 20.

واستعاد الفريق البافاري سيطرته على ملعب المباراة وتسابق لاعبوه في إهدار الفرص السهلة بينما تصدت عارضة توتنهام لثلاثة أهداف محققة.

ونجح توماس مولر الذي شرك كبديل في الشزط الثاني بدلاً من كومان الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة، في تسجيل هدف التقدم للبايرن من متابعة لتسديدة الفونسو ديفيز التي ارتدت من القائم في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

الشوط الثاني

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لم يختلف الأمر كثيراً في الشوط الثاني،

الذي شهد سيطرة مطلقة للفريق البافاري علي وسط الملعب، بينما تواصل مسلسل اهدار لاعبي الفريق للعديد من الفرص السهلة.

وترجم البرازيلي فيليب كوتينيو السيطرة الواضحة للبايرن بتسجيل الهدف الثالث من تسديدة متقنة علي يسار حارس مرمي توتنهام.

وواصل البافاري سيطرته بعد ضمان النتيجة وسط استسلام لاعبي توتنهام الذين حاولوا تقليل الفارق في نهاية اللقاء، الا أن مانويل نوير حارس البايرن تصدي لفرصة محققة من الكوري سون .

بهذه النتيجة يعزز بايرن ميونيخ صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة من ستة انتصارات، بينما يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما نجح فريق اولمبياكوس اليوناني في خطف بطاقة التأهل الي الدوري الاوروبي علي حساب النجم الاحمر الصربي، بعد احتلاله المركز الثالث في هذه المجموعة.