شاهد.. ريال مدريد يسقط بروج البلجيكي بثلاثية رائعة في دوري ابطال أوروبا

نجح فريق ريال مدريد في انتزاع فوزاً صعباً أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات لدوري ابطال اوروبا.

الشوط الأول

كاد أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة العاشرة بعد كرة عرضية اصطدمت بدفاع ريال مدريد لتصل إلى بيرسي تاو، داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة ولكن أريولا حارس مرمى الفريق الملكي يتألق في إبعادها.

ورد ريال مدريد في الدقيقة 15 بفرصة

خطيرة من لوكا يوفيتش داخل منطقة الجزاء سددها بشكل قوي، وتمكن حارس مرمى الفريق البلجيكي من إبعادها محافظًا على التعادل.

واستمرت أحداث الشوط الأول بعد أي فرص تهديفية حقيقية، لينتهي بالتعادل دون اهداف.

الشوط الثاني

جاء الشوط الثاني مثيراً علي عكس شوط اللقاء الأول وبلغت الاثارة مداها في الدقيقة 53 عندما سجل البرازيلي رودريجو الهدف الاول للفريق الملكي ، قبل

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أن يرد هانز فانكان بتسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 64 ينجح فينسيوس جونيورز مهاجم الميرينجي في تسجيل هدف التقدم الثاني لفريقه بعد متابعة جيدة من داخل منطقة جزاء بروج.

وفي الدقيقة 91 يعزز لوكا موديتش تقدم الريال بالهدف الثالث لينهي آمال اصحاب الارض في العودة في النتيجة.

يذكر أن ريال مدريد كان قد حسم تأهله للدور الثاني بعد ان احتل مركز الوصافة في مجموعته خلف المتصدر باريس سان جيرمان .

ويحتل الريال المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما توقف رصيد بروج عند ثلاثة نقاط ليتأهل للدوري الأوروبي.