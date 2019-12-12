نيمار ومبابي يقودان باريس سان جيرمان لسحق جالطة سراي في ليلة الأبطال

حقق باريس سان جيرمان الفوز على جالطة سراي التركي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح باريس سان جيرمان الأهداف بعد كرة أمامية تصل إلى كيليان مبابي المنفرد الذي يلعبها بشكل رائع إلى الأرجنتيني ماورو إيكاردي، ليسدد الكرة بسهولة في الشباك الخالية معلنًا عن الهدف الاول في الدقيقة 33.

وضغط جالطة سراي من أجل إحراز هدف التعادل، وتحقيق نتيجة

شرفية قبل مغادرة البطولة.

ولكن يتمكن باريس سان جيرمان من إستغلال تقدم لاعبي الفريق التركي، لينظم هجمة مرتدة سريعة قادها البرازيلي نيمار، الذي تحرك بالكرة من منتصف الملعب حتى حدود منطقة الجزاء ثم يمررها إلى بابلو سارابيا، الذي يراوغ الدفاع التركي، ويسدد الكرة أرضية معلنًا عن ثاني الأهداف في الدقيقة 35.

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وفي الشوط الثاني تمكن نيمار من إحراز ثالث الأهداف في

الدقيقة 47، بعد هجمة قادها مبابي من الجهة اليسرى ثم يهيئها إلى النجم البرازيلي، على حدود منطقة الجزاء ليتوجه نجو المرمى ثم يسدد أرضية في المرمى.

وبالدقيقة 63 يمرر نيمار كرة بينية رائعة خلف دفاعات الفريق التركي لينفرد كيليان مبابي بالمرمى ويسجل الهدف الرابع.

واختتم باريس سان جيرمان الأهداف في الدقيقة 84، بالهدف الخامس من ركلة جزاء سددها بنجاح المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني.

وبتلك النتيجة يرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى النقطة 16 متصدراً للمجموعة الأولى، ويتأهل بجدارة لدور الـ 16، بينما ودع جالطة سراي البطولة متذيلاً المجموعة برصيد نقطتين، ليفشل كذلك في التأهل للدوري الأوروبي.