محمد الشامي: تألق بيكيتي سيلفا يخدمني مع الإسماعيلي

أعرب محمد الشامي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن سعادته بفوز فريقة علي نظيره مصر المقاصة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الشامي :"الحمد لله على تسجيل الهدف ،الأهم بالتأكيد هو تحقيق

الفريق انتصارا واستعادة مسيرة النتائج الإيجابية من جديد".

وسجل الشامى بعد مشاركته من مقاعد البدلاء الهدف الأول فى شباك فريق مصر المقاصة قبل أن يسجل محمد هاشم الهدف الثانى.

وأضاف :”تألق بيكيتى يدعم عامل المنافسة ويمنحنى حافز

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كبير على تقديم مزيد من الجهد والذى بالطبع يكون فى صالح الفريق”.

وأتبع لاعب الزمالك والمصرى السابق :”احترم بالتأكيد رؤية الجهاز الفنى سواء شاركت بصفة أساسية أو لا ،مصلحة الفريق هى الأهم”.

وواصل :”أركز فقط مع فريقى ، سعيا لإعادته للمكانة التى يستحقها”.

وأكمل جناح الدراويش :”لن نفرط فى الفرحة ،سنغلق تلك الصفحة سريعا وسنبدأ الاستعداد لمباراة نادى مصر بالجولة المقبلة”.

